Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i baba oluyor
Fenomen dizi Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh, 2017'de Özge Turna ile evlenmişti. Bebek bekleyen ünlü çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi.
Birlikteliklerinde 7, evliliklerinde ise 3 yılı geride bırakan çiftten müjdeli haber gelmiş, Çoruh'un 2. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.
Şevket Çoruh ve hamile eşinden aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Çoruh, eşinin göbeğini tuttuğu kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: Gel Turnam şen bağım. 2020 Turna karşılaması!
Şevket Çoruh, ilk evkliliğini 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gülay Karacaoğlu ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten Gülenay adını verdikleri bir de kızları oldu. Ancak evlilik uzun sürmedi; Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu 2003 yılında boşandı.