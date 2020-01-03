  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ocak 2020 11:13

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i baba oluyor

Fenomen dizi Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh, 2017'de Özge Turna ile evlenmişti. Bebek bekleyen ünlü çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i baba oluyor

Birlikteliklerinde 7, evliliklerinde ise 3 yılı geride bırakan çiftten müjdeli haber gelmiş, Çoruh'un 2. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

1/ 4
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i baba oluyor

Şevket Çoruh ve hamile eşinden aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Çoruh, eşinin göbeğini tuttuğu kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: Gel Turnam şen bağım. 2020 Turna karşılaması!

2/ 4
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i baba oluyor

Şevket Çoruh, ilk evkliliğini 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gülay Karacaoğlu ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten Gülenay adını verdikleri bir de kızları oldu. Ancak evlilik uzun sürmedi; Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu 2003 yılında boşandı.

3/ 4
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i baba oluyor

Gülenay şimdi 23 yaşında bir üniversite öğrencisi... Ünlü olan anne ve babasına rağmen kameralardan uzak duran Gülenay sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor!

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM