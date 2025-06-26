Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü
Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da Komiser Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un kendisinden 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Televizyon ekranlarında en uzun süre yayınlanan dizi ünvanının sahibi Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlüler arasında yer alıyor.
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Kendisinden 15 yaş genç eşi Özge Turna Çoruh ile kameralardan uzak bir yaşam süren Şevket Çoruh önceki gün İstanbul'da Harbiye Açıkhava'da görüntülendi.
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Şevket Çoruh'un 2018 yılında nikah masasına oturduğu Özge Turna güzelliğiyle adeta mest etti.
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Şevket Çoruh, eşi Özge Turna ile çekilmiş fotoğraflarını da ara ara sosyal medyadan paylaşıyor.
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