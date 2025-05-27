Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı Pınar'a hayat veren Akasya Durağı dizisinde de rol alan Pınar Aydın yıllar sonra değişimiyle dikkatleri üzerine çekti...
Güzel oyuncu Pınar Aydın Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızına hayat vermişti.
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Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın'ı kısa sürede tüm Türkiye tanımıştı.
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Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile.
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"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi,
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