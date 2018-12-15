Arka Sokaklar'ın yeni transferi Hüsnü'yü baştan çıkaracak

Başarılı oyuncu hikayeye de hızlı bir giriş yaptı. Yayınlanan son bölüm fragmanında Hüsnü'nün evde Meryem'e masaj yaptırırken yakalandığı görülüyor. Peki Demet Gül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gül daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Gelin Arka Sokak'ların Meryem'inde dair merak edilenlere kısaca bir göz atalım;