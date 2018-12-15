Arka Sokaklar'ın yeni transferi Hüsnü'yü baştan çıkaracak
Daha önce Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Demet Gül, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil edildi.
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine ratingleri alt üst etmeyi başardı. Herkes 14 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 499. bölümde neler olacağını merakla beklerken, sevilen dizinin kadrosuna yeni bir ismin dahil edildiği öğrenildi. Dizinin yayınlanan son fragmanında da Hüsnü komiser bu yeni oyuncuyla fena basıldı.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Oğuz’un oturduğu efsane dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Demet Gül katıldı. Gül, dizide 'Hüsnü Çoban’ın oturduğu mahalleye yeni taşınan cilveli komşusu 'Meryem’ karakterine hayat verecek.
Başarılı oyuncu hikayeye de hızlı bir giriş yaptı. Yayınlanan son bölüm fragmanında Hüsnü'nün evde Meryem'e masaj yaptırırken yakalandığı görülüyor. Peki Demet Gül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gül daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Gelin Arka Sokak'ların Meryem'inde dair merak edilenlere kısaca bir göz atalım;