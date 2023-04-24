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  4. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla beğeni topladı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla beğeni topladı

Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik ünlü bir marka için kamera karşısına geçti.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla beğeni topladı - Resim: 1

Daha çocukken Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat vererek tanınan Yüsra Geyik, şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.



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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla beğeni topladı - Resim: 2

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin'in kız kardeşi olan Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla beğeni topladı - Resim: 3

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Bozkır dizisi için üstsüz sahnelerde yer alınca gündem olmuştu. Geyik şimdi de bir marka için iddialı pozlar verdi.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla beğeni topladı - Resim: 4

Sütyensiz giydiği kot ceketle dikkat çeken Yüsra Geyik'i görenler "Yine çok iddialısın" yorumlarında bulundu.

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