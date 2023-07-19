Arkak Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim!

DİZİNİN YENİ KÖTÜ ADAMI OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ım haberine göre, 17 yıl boyunca devam eden ve geçen yıl duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölümlerini D Media çekecek. Ozan Yurdakul'un yazdığı, Orhan Oğuz'un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.