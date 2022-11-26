Armağan Çağlayan'ın gözyaşları... ''Acı çekmek istemiyorum''
Geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan, ''Acı çekmek istemiyorum'' diyerek gözyaşı döktü.
Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşadı.
"Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu." dedi.
Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti. "Sonra dönüp o programı ben de seyrettim. Ve ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."
Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözüledebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin." diyerek süreci anlattı.