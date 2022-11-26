Armağan Çağlayan'ın gözyaşları... ''Acı çekmek istemiyorum''

Gözleri dolan ve konuşmakta güçlük çeken Armağan Çağlayan sözlerine şöyle devam etti. "Sonra dönüp o programı ben de seyrettim. Ve ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."



