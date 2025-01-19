''Artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım''
Yıllarca Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilirken eşi Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla Arzum Onan yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan "Artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım" dedi.
Türkiye'nin "örnek çifti" olarak gösterilirken, sürpriz bir kararla el ele geldikleri mahkemede tek celsede boşanan Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinden Arzum Onan boşanma sonrası yaklaşık 1 yıl süren aşk orucuna son vermişti.
29 Mayıs 2023 tarihinde adliyeye el ele gelen çift, 10 dakika süren duruşma sonrası boşanmıştı. Arzum Onan’a psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen Mehmet Aslantuğ, soruyu duyunca “aşk olsun” diyerek sitem etmişti.
Türkiye'nin eski tescilli güzeli Arzum Onan, Vogue dergisinin Icon sayısına kapak konuğu oldu.
Arzum Onan, 51 yaşındaki oyuncu, “Yaş almakla aranız nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Değişimlerden son derece mutluyum. Bazı reklam filmlerinde yaşlı ya da kilolu modelleri görmek benim için içeriği daha samimi kılıyor. Bende daha gerçek bir intiba bırakıyor ve çok beğeniyorum. Yaş almakla ilişkime gelince, artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep.”