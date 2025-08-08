Artık balık etli bir güzel olan Derin Talu ''kilo aldın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi
Sunuculuk, spikerlik, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Defne Samyeli'nin kızlarından biri olan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile uğradığı tacizleri tek tek ifşa eden Derin Talu son dönemde fazla kilo aldığına dair eleştirilere de sessiz kalmadı.
Bir süre önce telefon dolandırıcıların kurbanı olan Defne Samyeli ve kızı Derin Talu kendisine gelen mesaja kanıp dolandırıldıktan sonra soluğu savcılıkta almıştı.
Derin Talu bu sefer de sosyal medyada çektiği bir videoda kendisine gelen taciz mesajlarını tek tek ifşa etti
Kendisine gelen +18 mesajları yayında açıklayan Talu, küfürlü mesajları göstererek, "Bana gelen DM'lere bakar mısın? Utanmıyor musunuz bunları söylerken... Ben CV isterken de dalga geçiyordum" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya üzerinden yaşadığı bu tacizlerin ardından tatile çıkan Derin Talu Bodrum tatilinden karelerini peş peşe paylaştı.
