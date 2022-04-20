Artık Melis diyeceksiniz: Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeninin son hali şaşırttı

"Çocukluğumdaki bana bu zamana kadar benimle olduğu için teşekkür ediyorum" diyen Sağlam, "Sana olan borcumu son zerresine kadar verecek ve senin istediğin bedende yaşamanı sağlayacağım çünkü bunu hak ediyorsun. Ben Melis Sağlam" açıklamasında bulundu.