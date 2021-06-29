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  4. Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı ile birlikte modellik yaptı

Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı ile birlikte modellik yaptı

Oyuncu Arzu Yanardağ, Bodrum tatilinde 15 yaşındaki kızı ile birlikte objektiflerin karşısına geçti.

Oyuncu Arzu Yanardağ, Bodrum tatilinde modellik yaptı.

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Günaydın'da yer alan habere göre; bir giyim firmasının tanıtımı için 15 yaşındaki kızı Alara ile birlikte objektif karşısına geçen Yanardağ, "Kızım eğer modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse hiçbir sakınca görmem; tabii benim kontrolümde olması şartıyla!" dedi.

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Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter şimdilerde genç bir kız. Alara Maya Serter annesi Arzu Yanardağ ile sık sık davetlere katılıyor.

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Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan anne kızın fotoğraflarına beğeni yağıyor.

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