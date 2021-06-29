Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı ile birlikte modellik yaptı

Günaydın'da yer alan habere göre; bir giyim firmasının tanıtımı için 15 yaşındaki kızı Alara ile birlikte objektif karşısına geçen Yanardağ, "Kızım eğer modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse hiçbir sakınca görmem; tabii benim kontrolümde olması şartıyla!" dedi.