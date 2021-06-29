Arzu Yanardağ 15 yaşındaki kızı ile birlikte modellik yaptı
Oyuncu Arzu Yanardağ, Bodrum tatilinde 15 yaşındaki kızı ile birlikte objektiflerin karşısına geçti.
Oyuncu Arzu Yanardağ, Bodrum tatilinde modellik yaptı.
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Günaydın'da yer alan habere göre; bir giyim firmasının tanıtımı için 15 yaşındaki kızı Alara ile birlikte objektif karşısına geçen Yanardağ, "Kızım eğer modellik ya da oyunculuk yapmayı tercih ederse hiçbir sakınca görmem; tabii benim kontrolümde olması şartıyla!" dedi.
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Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter şimdilerde genç bir kız. Alara Maya Serter annesi Arzu Yanardağ ile sık sık davetlere katılıyor.
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Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan anne kızın fotoğraflarına beğeni yağıyor.
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