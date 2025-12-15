Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan Jasmine dizisine inceleme!
RTÜK, cesur sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı ''Jasmine'' adlı dizi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
2007-2010 yılları arsasında ekrana gelen Bez Bebek dizisinde canlandırdığı ''Yağmur'' karakteriyle tanınan oyuncu Asena Keskinci, şimdilerde HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisindeki müstehcen sahneleriyle gündemde.
Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Cesur sahneler nedeniyle diziye dair pek çok eleştiri yapıldı.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise tepkiler üzerine harekete geçti. RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Jasmine adlı dizi hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.
RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:
"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.