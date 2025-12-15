Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle olay yaratan Jasmine dizisine inceleme!

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.