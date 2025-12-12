Asena Keskinci'nin suçlamaları sonrasında Evrim Akın'ın adı kendi programından da silindi!
Yıllar önce yayınlanan Bez Bebek’te birlikte rol aldığı o zamanların çocuk oyuncusu Asena Keskinci'nin yıllar sonra hakkındaki skandal suçlamalarla gündeme gelen Evrim Akın'ın adı Kanal D'nin bir Pazar klasiği haline gelen "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programından da silindi...
Ünlülerin evlerinde çekilen ve Kanal D’nin pazar klasiği hâline gelen programın ado “Pazar Gezmesi” olarak güncellendi ve afişlerde “Evrim Akın” isminin olmadığı fark edildi.
Dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın ile ilgili bir video paylaşan Keskinci, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti.
Evrim Akın'ın sette herkese kötü davrandığını da öne süren Keskinci, Akın'ın "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini de iddia etmişti.
Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini dile getiren Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.