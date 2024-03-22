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Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi

Sivaslı dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun insansı robotunu sahnede konser verirken görenler hayrete düştü.

Kaynak: İHA
Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi - Resim: 1
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Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi - Resim: 2

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 51. yıldönümünde unutulmadı. Şatıroğlu için Sivas kent merkezinde anma programı düzenlendi. 

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Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi - Resim: 3

Program tanıtım filminin ardından dünyaca ünlü Türk bilim insanı, robot teknolojileri uzmanı ve heykeltıraş Adil Çelik tarafından 10 ayda yapılan Aşık Veysel’in insansı robotu ile başladı. 

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Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi - Resim: 4

Sahne alan Aşık Veysel’in robotu türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

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