Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'den ilk tanıtım geldi. 1990'ların Türkiyesi'ndeki bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Aşk 101 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor.
Netflix üzerinden yapılan açıklamaya göre, Aşk 101 dizisi 24 Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizi, 8 bölümden oluşacak.
Pınar Deniz - Burcu Mert Yazıcıoğlu - Sinan Selahattin Paşalı - Osman İpek Filiz Yazıcı - Işık Bade İşçil - Müfit Kayacan - Necdet
AŞK 101 DİZİSİ KONUSU 1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.