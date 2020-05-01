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  3. 01 Mayıs 2020 18:35

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak. Netflix'in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 Nisan ayının ortalarında yayına girdi. 8 bölümden oluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak?

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 Nisan ayının ortalarında yayına girdi. 8 bölümden oluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar sürüyor. Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?
İşte bölüm bölüm dizide yaşananlar.

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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

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