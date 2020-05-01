Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak. Netflix'in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 Nisan ayının ortalarında yayına girdi. 8 bölümden oluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak?
Netflix'in yeni Türk dizisi olan Aşk 101 Nisan ayının ortalarında yayına girdi. 8 bölümden oluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar sürüyor. Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.