Aşk 101 hayranlarına müjde! 2. sezon için tarih belli oldu
Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi belli oldu.
Takipçilerinin heyecanla beklediği ikinci sezon için yayın platformu Netflix'ten açıklama geldi. Yayıncı kuruluş yeni sezonun başlangıç tarihi olarak 30 Eylül 2021'i duyurdu.
AŞK 101 OYUNCULARI
Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı dizinin yönetmeni ise Ahmet Katıksız olacak. Dizinin başrollerinde ise Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu'nu (Kemal) yer alacak.
AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU
1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor.
Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.