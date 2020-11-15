Aşk 101'den müjdeli haber geldi: Çekimler sona erdi
Aşk 101 2. sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 Nisan ayında seyirci karşısına çıkan Aşk 101'in sevilen oyuncusu Selahattin Paşalı yeni sezona dair paylaşımda bulundu.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.