Aşk adasının skandal isminden cinsel ilişki itirafı
İngiltere'de yayınlanan ve kameraların önünde cinsel ilişki sahneleriyle tepki çeken Aşk Adası programı, final yapmasına rağmen gündemden düşmüyor.
İngiltere'de yayınlanan ve sık sık kameralar önünde cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen Aşk Adası yarışması, geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlandığı halde hala adından söz ettiriyor.
Aşk Adası yarışmacılarından 28 yaşındaki İrlandalı model Maura Higgins'in, son bölümlerde 23 yaşındaki dansçı partneri Curtis Pritchard ile ilişkiye girmek isteyip reddedilmesi günlerce konuşulmuştu.
Maura, canlı yayında Curtis Pritchard'ın battaniyesinin altına girip kendisine sokulmuş, Curtis ise ''Bu gece olmaz'' diyerek partnerini reddetmişti.