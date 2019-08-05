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  3. 05 Ağustos 2019 08:15

Aşk adasının skandal isminden cinsel ilişki itirafı

İngiltere'de yayınlanan ve kameraların önünde cinsel ilişki sahneleriyle tepki çeken Aşk Adası programı, final yapmasına rağmen gündemden düşmüyor.

Aşk adasının skandal isminden cinsel ilişki itirafı

İngiltere'de yayınlanan ve sık sık kameralar önünde cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen Aşk Adası yarışması, geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlandığı halde hala adından söz ettiriyor.

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Aşk adasının skandal isminden cinsel ilişki itirafı

Aşk Adası yarışmacılarından 28 yaşındaki İrlandalı model Maura Higgins'in, son bölümlerde 23 yaşındaki dansçı partneri Curtis Pritchard ile ilişkiye girmek isteyip reddedilmesi günlerce konuşulmuştu.

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Aşk adasının skandal isminden cinsel ilişki itirafı

Maura, canlı yayında Curtis Pritchard'ın battaniyesinin altına girip kendisine sokulmuş, Curtis ise ''Bu gece olmaz'' diyerek partnerini reddetmişti.

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Aşk adasının skandal isminden cinsel ilişki itirafı

Maura, The Sun gazetesi'ne verdiği bir röportajda, programda birçok kez Curtis ile ilişkiye girme teşebbüsünde bulunduğunu ama başarılı olamadığını itiraf etti.

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