Aşk bitti, Lamborghini gitti... Ünlü şarkıcı eski sevgilisinin hediyesini hediye edecek

''Bu araba bekar hayatıma başladığımda kendime verdiğim bir hediyeydi, ancak asıl önemli olanın insan ilişkileri olduğunu fark ettim" diyen Shakira sözlerine şöyle devam etti:

''Araba, kıyafetler, maddi şeyler bizi dönüştürmez. Gerçekten fark yaratan şey sevdiğimiz insanlar ve kurduğumuz bağlardır.''