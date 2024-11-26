Aşk bitti, Lamborghini gitti... Ünlü şarkıcı eski sevgilisinin hediyesini hediye edecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 2022 yılında Gerard Pique ile olan ayrılığının ardından satın aldığı özel yapım mor Lamborghini'yi hediye edeceğini duyurdu.
Latin müziğin kraliçesi Shakira, Gerard Pique ile yaşadığı kalp kırıklığının ardından yaptığı 300 bin dolarlık dürtüsel alışverişi elden çıkarmaya hazırlanıyor.
Ünlü şarkıcı Instagram'da paylaştığı gönderide, özel yapım V8 motorlu Urus SUV'un direksiyonuna oturarak , aracı hediye etmek istediğini hayranlarına söyledi.
Paylaşımda aracın özellikleri paylaşılmazken, Shakira'nın Lamborghini'si siyah alaşım jantlar ve floresan yeşil fren kaliperleri ile özel mor bir dış yüzeye sahip.
''Bu araba bekar hayatıma başladığımda kendime verdiğim bir hediyeydi, ancak asıl önemli olanın insan ilişkileri olduğunu fark ettim" diyen Shakira sözlerine şöyle devam etti:
''Araba, kıyafetler, maddi şeyler bizi dönüştürmez. Gerçekten fark yaratan şey sevdiğimiz insanlar ve kurduğumuz bağlardır.''