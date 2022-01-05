Aşk bombası patladı! İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve ''Uzi'' olarak tanınan rapçi Utku Yalçınkaya aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı.
2021 yılında büyük çıkış yakalayan, 'Umrumda Değil', 'Makina' adlı şarkılarıyla adını duyuran ünlü rapçi Uzi, Aleyna Tilki ile aşk yaşamaya başladı.
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Teve2 ekranlarında yayınlanan 'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu.
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Aleyna Tilki ve Uzi yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.
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‘HANİ KEKO SEVİYORDUN’
Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi’den 'hani keko seviyordun' cevabı gelmişti. Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.
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