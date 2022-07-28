  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aşk-ı Memnu Beşir adeta evrim geçirdi! Yeni imajı şaşırttı

Aşk-ı Memnu Beşir adeta evrim geçirdi! Yeni imajı şaşırttı

Aşk-ı Memnu dizisindeki Beşir karakteriyle ünlenen Baran Akbulut, yıllar sonra yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

Aşk-ı Memnu Beşir adeta evrim geçirdi! Yeni imajı şaşırttı - Resim: 1

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut yıllar sonra ortaya çıktı.

1 / 14
Aşk-ı Memnu Beşir adeta evrim geçirdi! Yeni imajı şaşırttı - Resim: 2

Aşk-ı Memnu'da Behlül ve Bihter'in yasak aşkına tanık olan Beşir, dizide yataklara düşmüştü. 

2 / 14
Aşk-ı Memnu Beşir adeta evrim geçirdi! Yeni imajı şaşırttı - Resim: 3

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i olarak tanınan Baran Akbulut, uzun zaman sonra sosyal medyaya giriş yaptı. 

3 / 14
Aşk-ı Memnu Beşir adeta evrim geçirdi! Yeni imajı şaşırttı - Resim: 4

İmajını yenileyen ve Aşk-ı Memnu dizisindeki Beşir'i unutturacak bir imaja bürünen Baran Akbulut görenleri şaşırttı. 

4 / 14