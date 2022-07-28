Aşk-ı Memnu Beşir adeta evrim geçirdi! Yeni imajı şaşırttı
Aşk-ı Memnu dizisindeki Beşir karakteriyle ünlenen Baran Akbulut, yıllar sonra yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut yıllar sonra ortaya çıktı.
1 / 14
Aşk-ı Memnu'da Behlül ve Bihter'in yasak aşkına tanık olan Beşir, dizide yataklara düşmüştü.
2 / 14
Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i olarak tanınan Baran Akbulut, uzun zaman sonra sosyal medyaya giriş yaptı.
3 / 14
İmajını yenileyen ve Aşk-ı Memnu dizisindeki Beşir'i unutturacak bir imaja bürünen Baran Akbulut görenleri şaşırttı.
4 / 14