Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sını bir de şimdi görün
Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilerden Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakteri Katya'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu hala konuşulmaya devam ediyor.
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2008 2010 yılları arasında soluksuz izlenen dizi aradan bunca zaman geçmesine rağmen yayınlanan tekrar bölümleriyle adından söz ettirmeyi ve sosyal medyada TT olmayı başarıyor.
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Aşk-ı Memnu dizisini bu kadar unutulmaz yapan şüphesiz usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu…
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Çok büyük emek verilen dizi yıllar geçmesine rağmen aynı heyecan ve merakla izleniyor.
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