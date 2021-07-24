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  4. Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sını bir de şimdi görün

Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sını bir de şimdi görün

Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilerden Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakteri Katya'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu hala konuşulmaya devam ediyor.

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2008 2010 yılları arasında soluksuz izlenen dizi aradan bunca zaman geçmesine rağmen yayınlanan tekrar bölümleriyle adından söz ettirmeyi ve sosyal medyada TT olmayı başarıyor.

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Aşk-ı Memnu dizisini bu kadar unutulmaz yapan şüphesiz usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosu…

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Çok büyük emek verilen dizi yıllar geçmesine rağmen aynı heyecan ve merakla izleniyor.

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