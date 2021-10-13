Aşk-ı Memnu tutkunlarını sevindiren gelişme: Yıllar sonra aynı dizide buluyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Aşk-ı Memnu dizisinden tam 11 yıl sonra başka bir dizide tekrar buluşuyor.
2008-2010 yılları arasında milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisi hala hatırlarda tazeliğini koruyor.
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Dizide Bihter ve Behlül karakteriyle kısa sürede isimlerinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yeni sezonda yer alacağı proje netleşiyor.
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Camdaki Kız başta olmak üzere pek çok kitabı dizileştirilen Gülseren Budayıcıoğlu'nun ‘Kral Kaybederse’ adlı eseri dizi oluyor.
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Kulislerde son konuşulan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda Kral Kaybederse isimli dizide yıllar sonra ilk kez beraber oynayacak.
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