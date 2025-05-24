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Aşk-ı Memnu yeniden ekranlarda!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aşk-ı Memnu yeniden ekranlarda! - Resim: 1

Türk televizyonlarının efsane yapımlarından Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Aşk-ı Memnu yeniden ekranlarda! - Resim: 2

Ay Yapım imzalı, Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yaz da Kanal D ekranlarında yerini alacak.

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Aşk-ı Memnu yeniden ekranlarda! - Resim: 3

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu, yasak bir aşkın etrafında dönen olaylarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına ulaşarak adını zirveye yazdırmıştı.

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Aşk-ı Memnu yeniden ekranlarda! - Resim: 4

Aşk ve entrikanın iç içe geçtiği ölümsüz hikayesiyle hâlâ hafızalardaki yerini koruyan dizi, hafta içi her gün saat 16.30’da Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.

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