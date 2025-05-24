Aşk-ı Memnu yeniden ekranlarda!
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Türk televizyonlarının efsane yapımlarından Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ay Yapım imzalı, Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yaz da Kanal D ekranlarında yerini alacak.
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu, yasak bir aşkın etrafında dönen olaylarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına ulaşarak adını zirveye yazdırmıştı.
Aşk ve entrikanın iç içe geçtiği ölümsüz hikayesiyle hâlâ hafızalardaki yerini koruyan dizi, hafta içi her gün saat 16.30’da Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.