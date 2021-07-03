Aşk iddialarına yanıt geldi! Selin Şekerci’den İbrahim Selim açıklaması

Oyuncu Selin Şekerci, sunucu İbrahim Selim ile aşk yaşadığı yönündeki çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" diyerek sürpriz aşkı doğruladı.