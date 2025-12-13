  1. Anasayfa
  Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!

Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!

Hakan Sabancı'dan eylül ayında ayrılan ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu, aşk iddialarını doğruladı.

Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel'in, Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. 

Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!

Geçen günlerde Londra'ya giden Hande Erçel dün İstanbul'da havalimanında objektiflere yansıdı. 

Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!

32 yaşındaki oyuncu, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!

Muhabir Online'ın aktardığına göre, Erçel, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki... Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin." dedi.

