Aşk iddialarını doğruladı: İşte Hande Erçel'in gönlünü çalan o isim!
Hakan Sabancı'dan eylül ayında ayrılan ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu, aşk iddialarını doğruladı.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel'in, Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Geçen günlerde Londra'ya giden Hande Erçel dün İstanbul'da havalimanında objektiflere yansıdı.
32 yaşındaki oyuncu, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu.
Muhabir Online'ın aktardığına göre, Erçel, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki... Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin." dedi.
