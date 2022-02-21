Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dekolteli poz
İlhan Şen'le başrolü paylaşan Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
Fox Tv'de Aşk Mantık İntikam dizisi fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin Esra'sı Burcu Özberk'ten akılları baştan alan bir paylaşım geldi.
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İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel ile başrolü paylaşan güzel oyuncu, gece yarısı cam kenarından paylaşım yaptı.
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Özberk, son olarak Maske Kimsin Sen yarışmasına katılmıştı.
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Özberk'in pozunda derin göğüs dekoltesi dikkat çekerken "Sadece dışarı izlemek istemiştim" şeklinde düştüğü not ise dikkat çekti.
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