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  4. Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dekolteli poz

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dekolteli poz

İlhan Şen'le başrolü paylaşan Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dekolteli poz - Resim: 1

Fox Tv'de Aşk Mantık İntikam dizisi fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin Esra'sı Burcu Özberk'ten akılları baştan alan bir paylaşım geldi.

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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dekolteli poz - Resim: 2

İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel ile başrolü paylaşan güzel oyuncu, gece yarısı cam kenarından paylaşım yaptı.

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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dekolteli poz - Resim: 3

Özberk, son olarak Maske Kimsin Sen yarışmasına katılmıştı. 

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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dekolteli poz - Resim: 4

Özberk'in pozunda derin göğüs dekoltesi dikkat çekerken "Sadece dışarı izlemek istemiştim" şeklinde düştüğü not ise dikkat çekti.

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