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  4. Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir sosyal medyayı ikiye böldü

Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gitti. Asker tıraşı olan ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 1

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde "Ferit" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gitti.

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Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 2

Asker tıraşı olan ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 3

 Oyuncunun bu halini kimileri beğenirken, kimileri ise kısa saçın yakışmadığını belirtti. 

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Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 4

İşte Mert Ramazan Demir'in son hali...

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