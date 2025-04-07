Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir sosyal medyayı ikiye böldü
Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gitti. Asker tıraşı olan ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.
Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde "Ferit" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gitti.
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Asker tıraşı olan ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
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Oyuncunun bu halini kimileri beğenirken, kimileri ise kısa saçın yakışmadığını belirtti.
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İşte Mert Ramazan Demir'in son hali...
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