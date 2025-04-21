Askere giden Mert Ramazan Demir'den ilk fotoğraf

Ünlü oyuncunun askere gitmeden önce ortaya çıkan kısa saçlı fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Demir'in asker tıraşı sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bazı hayranları Demir’in her halini yakışıklı bulurken, bazıları ise kısa saç stilini beğenmediklerini ifade etti.