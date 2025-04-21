Askere giden Mert Ramazan Demir'den ilk fotoğraf
İskenduran'da askerlik yapan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in yeni fotoğrafı paylaşıldı.
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Ferit" karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mert Ramazan Demir, vatani görevini İskenderun'da yerine getiriyor.
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Ünlü oyuncunun askere gitmeden önce ortaya çıkan kısa saçlı fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu. Demir'in asker tıraşı sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bazı hayranları Demir’in her halini yakışıklı bulurken, bazıları ise kısa saç stilini beğenmediklerini ifade etti.
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Bedelli askerlik yapan ve günler önce birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi.
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27 yaşındaki oyuncunun komutanı tarafından paylaşıldığı öne sürülen fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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