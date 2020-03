Aşkım Kapışmak, Ece Erken'e ağzına geleni söyledi!

'Havale et sabret, kenara çekil ve seyret' "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var. İtibarıma kast eden kim varsa Yüce Rabbim! itibarlarını yerle bir etti.. Allah'a havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" dedi.