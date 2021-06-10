Aşkın Tarifi dizisinin yıldızı Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü Youtuber çıktı

Serra Arıtürk'ün eski aşkı ise tanıdık çıktı. Serra Arıtürk, bir dönem ünlü YouTuber Berkcan Güven ile birliktelik yaşamıştı. Berkcan Güven, Serra Arıtürk ile ayrılmasının ardından, "Serra ile ayrıldık. Aramızda kötü bir olay yaşanmadı. Onunla güzel anılarımız var. Serra kendi alanında başarılı biri" ifadelerini kullanmıştı.