Aşkın Tarifi dizisinin yıldızı Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü Youtuber çıktı
Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncusu Serra Arutürk'ün, bir dönem Youtuber Berkcan Güven ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu ile birlikte başrolü paylaşan Serra Arıtürk'ün eski sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dizide Naz karakterini canlandıran genç oyuncunun şu sıralar özel hayatında birileri olmayınca eski ilişkileri merak konusu oldu.
Serra Arıtürk'ün eski aşkı ise tanıdık çıktı. Serra Arıtürk, bir dönem ünlü YouTuber Berkcan Güven ile birliktelik yaşamıştı. Berkcan Güven, Serra Arıtürk ile ayrılmasının ardından, "Serra ile ayrıldık. Aramızda kötü bir olay yaşanmadı. Onunla güzel anılarımız var. Serra kendi alanında başarılı biri" ifadelerini kullanmıştı.
SERRA ARITÜRK KİMDİR?
22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arıtürk, Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan gitar eğitimi aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı.2021 yılında ise Kanal D de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.