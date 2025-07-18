Aşkını ilan eden Mete Gazoz sosyal medyayı salladı
Türkiye'ye okçuluktaki ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Gazoz'un sevgilisiyle paylaştığı kareye beğeni yağdı.
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalya ile Türkiye’ye okçulukta tarihindeki ilk olimpiyat zaferini yaşatan Mete Gazoz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
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25 yaşındaki başarılı okçu, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Gazoz’un gönderisi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Hem sporculuk kariyerindeki disiplinli duruşu hem de alçakgönüllü tavırlarıyla takdir toplayan Mete Gazoz, bu kez mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.
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