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Aşkını ilan eden Mete Gazoz sosyal medyayı salladı

Türkiye'ye okçuluktaki ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Gazoz'un sevgilisiyle paylaştığı kareye beğeni yağdı.

Aşkını ilan eden Mete Gazoz sosyal medyayı salladı - Resim: 1

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalya ile Türkiye’ye okçulukta tarihindeki ilk olimpiyat zaferini yaşatan Mete Gazoz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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Aşkını ilan eden Mete Gazoz sosyal medyayı salladı - Resim: 2

25 yaşındaki başarılı okçu, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

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Aşkını ilan eden Mete Gazoz sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Gazoz’un gönderisi, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Aşkını ilan eden Mete Gazoz sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Hem sporculuk kariyerindeki disiplinli duruşu hem de alçakgönüllü tavırlarıyla takdir toplayan Mete Gazoz, bu kez mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

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