Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı sonunda buldu
"Barzo ve dağ ayısı erkeklerden hoşlanıyorum" itirafıyla dikkat çeken güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu uzun zamandır süren yalnızlığına yakışıklı oyuncuyla başladığı yeni ilişkisiyle son verdi.
Ekranların sevilen oyuncularından Aslı Bekiroğlu yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurdu.
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Hatırlanacağı gibi bir süre önce Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk olan Asli Bekiroğlu “Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor” demişti.
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Aslı Bekiroğlu açıklamalarında "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" ifadelerini de kullanmıştı.
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Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına sevgilisiyle gelen Aslı Bekiroğlu'nun gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıktı.
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