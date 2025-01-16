Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı sonunda buldu

Hatırlanacağı gibi bir süre önce Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk olan Asli Bekiroğlu “Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor” demişti.