  4. Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi

Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi

Rol aldığı yapımlar kadar hem sempatik tavırları hem de yaptığı olay itiraflarla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu bu sefer de sürpriz bir imaj değişikliğine gitti.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başı son dönemde üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla nedeniyle dertteydi.

Üst üste geçirdiği ameliyatları geride bırakan güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu hastalık sürecini geride bıraktıktan sonra imaj yenileyerek geri döndü.

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. 

Saçlarında yeniliğe giden Bekiroğlu'nun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

