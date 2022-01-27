Aslı Bekiroğlu'ndan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç sorusuna olay cevap
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te köpeğiyle gezerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla konuşarak İstanbul'u etkisi altına alan karla alakalı, "Çok özlemişiz karı" ifadelerini kullandı.
Kış mevsimini çok sevdiğini belirten Bekiroğlu, "Ben kış mevsimini daha çok seviyorum, kışlıkçıyım ben" diye konuştu. Sokak hayvanları sorulunca ise oyuncu, "Her zaman, her yerde, bütün bağışım sokak hayvanlarına" dedi.
"HİÇBİR ŞEY DİYEMEM BU KONUDA"
Oyuncu, yakın arkadaşları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılması hakkında, "Bilemem, onların bileceği iş. Hiçbir şey diyemem bu konuda. Arkadaşımın neden dedikodusunu yapayım sizlere?" şeklinde konuştu.
İkilinin ayrılmalarına üzüldüğünü de dile getiren 26 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, ardından köpeğiyle birlikte gözlerden uzaklaştı.