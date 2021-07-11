Aslı Bekiroğlu'ndan gazetecilere: Sizi gördük
Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün töreninde giydiği elbiseyle sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşları ile tatilde görüntülendi.
25 yaşındaki ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Çeşme'deki ünlü bir beach'te kalabalık arkadaş grubuyla birlikte yemek yerken objektiflere takıldı.
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EL SALLADILAR
İlerleyen saatlerde denize giren Bekiroğlu ile arkadaşları, kendilerini çeken gazetecileri fark edince el sallayarak "Sizi gördük" deyip kahkah attılar.
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Deniz içerisinde erkek arkadaşlarının sırtına çıkarak tekrar denize atlayarak hep beraber eğlendiler. Bekiroğlu, daha sonra duş alarak locasına gitti.
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TRANSPARAN ELBİSESİ OLAY OLDU
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın düğün törenine katılan Aslı Bekiroğlu, tercih ettiği transparan elbisesi ile dikkat çekmişti.
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