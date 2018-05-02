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  3. 02 Mayıs 2018 09:48

Aslı Enver ile Murat Boz fena kapışmış !

Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılığının perde arkasında şiddetli bir kavganın olduğu iddia edildi.

Aslı Enver ile Murat Boz fena kapışmış !

Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ayrılıklarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Aslı Enver ile Murat Boz fena kapışmış !

Levent'te oturdukları dairede çıkan tartışmada eline ne geçerse fırlatan Enver; o gün evi terk etti, ertesi gün eşyasını aldırdı.

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Aslı Enver ile Murat Boz fena kapışmış !

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu.

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Aslı Enver ile Murat Boz fena kapışmış !

Sabah'tan Bülent Cankurt; ünlü çiftin ayrılıklarının sessiz sedasız olmadığını yazdı.

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