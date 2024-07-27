Aslı Enver makyajını sildi, bikinisini giydi, sosyal medya yıkıldı
Oyunculuğa annelik molası veren başarılı oyuncu Aslı Enver’in yeni projesi öncesinde soluğu yaz tatilinde aldı...
Yeni sezonda “Kuşatma” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Aslı Enver yorucu set temposu öncesinde soluğu yaz tatilinde aldı.
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Minik kızıyla birlikte tatile çıkan Aslı Enver'in tatilden yaptığı paylaşımlar hayranlarından tam not aldı.
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Makyajsız haliyle kameralara poz veren Aslı Enver'in doğal haline beğeni yağdı.
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Aslı Enver’in yeni projesi merak konusuydu. Kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu Tims&B’nin Netflix için çekeceği "Kuşatma" dizisiyle el sıkıştı.
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