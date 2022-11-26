Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu

Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.