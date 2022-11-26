Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu iddia edilmişti. Enver, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti ve samimi açıklamalarda bulundu.
İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında düzenlenen törenle evlenen Aslı Enver, bu ani evlilik kararı ile herkesi şaşırtmıştı.
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Bebek beklediği iddia edilen Aslı Enver'in başrol oynayacağı diziden çıktığı söylenmişti.
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Anne olmaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver, Instyle Türkiye Dergisi için objektif karşısına geçerek, artık korkularının azaldığını söyledi.
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Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.
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