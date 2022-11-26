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  4. Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu

Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu iddia edilmişti. Enver, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti ve samimi açıklamalarda bulundu.

Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu - Resim: 1

İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında düzenlenen törenle evlenen Aslı Enver, bu ani evlilik kararı ile herkesi şaşırtmıştı.

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Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu - Resim: 2

Bebek beklediği iddia edilen Aslı Enver'in başrol oynayacağı diziden çıktığı söylenmişti. 

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Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu - Resim: 3

Anne olmaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver, Instyle Türkiye Dergisi için objektif karşısına geçerek, artık korkularının azaldığını söyledi.

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Aslı Enver sürpriz nikahın ardından suskunluğunu bozdu - Resim: 4

Enver, "Yalnızlıkla ilgili korkular kalkınca gelecekle ilgili endişeler de azalıyor, geçmişteki bazı davranışlarımın da ne kadar abartılı olduğunu görüyorum. Kendimi daha iyi tanıyor ve dolayısıyla da daha iyi hissediyorum artık" dedi.

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