Aslı Enver tatil pozlarıyla büyüledi
Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu Aslı Enver, tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu Aslı Enver, gözlerden uzak bir tatil yapıyor.
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Sakin bir plajda güneşin ve denizin keyfini çıkarak güzel oyuncu, o anlarda çektiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
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Kavak Yelleri dizisiyle başladığı kariyerine Suskunlar, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin gibi yapımlarla devam eden başarılı oyuncu Aslı Enver, son olarak Babil dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı. Aslı Enver’in hayranları, başarılı oyuncunun sıradaki projesini heyecanla bekliyor.
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CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan The Good Wife isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için teklif Aslı Enver’e gitti.
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