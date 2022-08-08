Aslı Enver yeni aşkıyla görüntülendi
Ak hayatıyla sürekli gündeme gelen Aslı Enver’in bir süredir iş insanı Berkin Gökbudakile aşk yaşadığı iddiaları belgelendi.
Murat Boz ile yıllarca süren ilişkisini 2019 yılında noktalayan güzel oyuncu Aslı Enver, nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile ilişkisini noktaladı.
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver, aradığı aşkı buldu.
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Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver, yeni aşka yelken açtı.
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Enver, iş adamı Berkin Gökbudakile Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.
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