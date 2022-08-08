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Aslı Enver yeni aşkıyla görüntülendi

Ak hayatıyla sürekli gündeme gelen Aslı Enver’in bir süredir iş insanı Berkin Gökbudakile aşk yaşadığı iddiaları belgelendi.

Aslı Enver yeni aşkıyla görüntülendi - Resim: 1

Murat Boz ile yıllarca süren ilişkisini 2019 yılında noktalayan güzel oyuncu Aslı Enver, nisan ayında iş insanı Önder Öztarhan ile ilişkisini noktaladı.

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Aslı Enver yeni aşkıyla görüntülendi - Resim: 2

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver, aradığı aşkı buldu.

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Aslı Enver yeni aşkıyla görüntülendi - Resim: 3

Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver, yeni aşka yelken açtı.

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Aslı Enver yeni aşkıyla görüntülendi - Resim: 4

Enver, iş adamı Berkin Gökbudakile Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.

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