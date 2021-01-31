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  3. 31 Ocak 2021 22:38

Aslı Enver’den sürpriz Murat Boz hamlesi

Uzun süre Murat Boz ile aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aslı Enver’den sürpriz Murat Boz hamlesi

Uzun süre Murat Boz ile aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Aslı Enver’den sürpriz Murat Boz hamlesi

36 yaşındaki güzelin, Instagram platformunda dolaştığı sırada yanlışlıkla eski sevgilisi Murat Boz'un bir fan hesabını takip ettiği iddia edildi.

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Aslı Enver’den sürpriz Murat Boz hamlesi

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver, uzun süre mutlu bir beraberlik sürdürdüğü Murat Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca hızla takibi bıraktı.

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Aslı Enver’den sürpriz Murat Boz hamlesi

Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan hamlesinin ekran görüntüsü alınınca, Enver'in eski sevgilisini sosyal medyada stalkladığı (gizlice takip) ortaya çıktı.

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