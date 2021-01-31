Aslı Enver’den sürpriz Murat Boz hamlesi
Uzun süre Murat Boz ile aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Uzun süre Murat Boz ile aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
36 yaşındaki güzelin, Instagram platformunda dolaştığı sırada yanlışlıkla eski sevgilisi Murat Boz'un bir fan hesabını takip ettiği iddia edildi.
SnobMagazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver, uzun süre mutlu bir beraberlik sürdürdüğü Murat Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca hızla takibi bıraktı.