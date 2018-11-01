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  3. 01 Kasım 2018 11:30

Aslı Enver'den tek taş pozu

Oyuncu Aslı Enver, rol aldığı dizinin çekildiği Nişantaşı'nı mesken tuttu. Civardaki kafe ve restoranların müdavimi olan oyuncu, yine bir set arası objektiflere yansıdı

Aslı Enver'den tek taş pozu

Rol aldığı dizinin çekildiği apartmandan koşar adımlarla çıkan Aslı Enver, vaktinin kısıtlı olduğunu ve set arası arkadaşlarıyla kahve içeceğini söyleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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Aslı Enver'den tek taş pozu

Kısa süren yemek sonrası mekandan arkadaşlarıyla ayrılan oyuncunun, parmağındaki tek taşı adeta gösterircesine basın mensuplarına poz vermesi dikkati çekti.


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Aslı Enver'den tek taş pozu

Şarkıcı Murat Boz'la tekrar barıştığı konuşulan Enver'in, bu haberleri yalanlamaması kafaları karıştırıyor.


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Aslı Enver'den tek taş pozu

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