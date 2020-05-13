Aslı Enver’e anne terliği göndermesi

Ne fırtınalar ne dramlar barındıran ergen bünyelerimizi sakinleştiren, sayısız girdiğim diyetlerde açlığa yenik düşüp sinirden titreye titreye gezerken gözleriyle bana şöyle bir çekidüzen veren (şimdi fark ediyorum bir tek "falsolu anne terliğin" yokmuş ????) Canım Aslı Enver iyi ki doğdun! Birlikte büyümüş olmak ne güzel. İnsanın ruhunu huzurla kaplıyorsun hep! Seni çok seviyorum "