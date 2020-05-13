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  3. 13 Mayıs 2020 12:51

Aslı Enver’e anne terliği göndermesi

Geçtiğimiz günlerde 36 yaşına basan Aslı Enver karantina nedeniyle doğum gününü evinde kutladı. Enver'in yakın arkadaşları da paylaştıkları fotoğraflarla kutlamalara katıldı.

Aslı Enver’e anne terliği göndermesi

Geçtiğimiz günlerde 36 yaşına basan Aslı Enver karantina nedeniyle doğum gününü evinde kutladı. Enver'in yakın arkadaşları da paylaştıkları fotoğraflarla kutlamalara katıldı.

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Aslı Enver’e anne terliği göndermesi

Melisa Sözen ise çocukluk arkadaşı olan Aslı Enver'in yeni yaşını ergenlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Sözen'in paylaşımına yazdığı not ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Aslı Enver’e anne terliği göndermesi

Güzel oyuncu paylaşımına şu notu yazdı:

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Aslı Enver’e anne terliği göndermesi

Ne fırtınalar ne dramlar barındıran ergen bünyelerimizi sakinleştiren, sayısız girdiğim diyetlerde açlığa yenik düşüp sinirden titreye titreye gezerken gözleriyle bana şöyle bir çekidüzen veren (şimdi fark ediyorum bir tek "falsolu anne terliğin" yokmuş ????) Canım Aslı Enver iyi ki doğdun! Birlikte büyümüş olmak ne güzel. İnsanın ruhunu huzurla kaplıyorsun hep! Seni çok seviyorum "

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