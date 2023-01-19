Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen oyuncu Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Güzel oyuncu Aslı Enver 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
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Yıldırım nikahıyla herkesi şaşırtan Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı.
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Konuyla ilgili konuşmaya çekinen Aslı Enver "Çok yeni olduğu için konuşmak istemiyorum" demişti.
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Ayaklı Gazete'nin haberine göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
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