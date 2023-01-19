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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen oyuncu Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 1

Güzel oyuncu Aslı Enver 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. 

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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 2

Yıldırım nikahıyla herkesi şaşırtan Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı. 

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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 3

Konuyla ilgili konuşmaya çekinen Aslı Enver "Çok yeni olduğu için konuşmak istemiyorum" demişti.

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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 4

Ayaklı Gazete'nin haberine göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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