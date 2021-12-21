Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle dikkat çekti
Ünlü oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' yorumlarını yaptı.
En son Babil dizisinde rol alan ve Skandal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aslı Enver, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı.
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1984 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşına kadar Londra'da yaşadı.
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Türkiye'ye döndükten sonra uyum problemi yaşayan Aslı Enver, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.
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Tiyatroyla güçlü bir bağ kuran Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.
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