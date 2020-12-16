Aslı Tandoğan: ''Gençliğinize güvenmeyin…''

Sizden ricam 'lütfen gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin eşim Tan her gün spor yapan, yediğine içtiğine inanılmaz dikkat eden, sigara, alkol hiçbir kötü alışkanlığı olmayan birisi ve o kadar zor atlattı ki… 40 yaşında hiç beklemediğimiz bir şekilde… Nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt-üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize!