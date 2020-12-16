Aslı Tandoğan: ''Gençliğinize güvenmeyin…''
Aslı Tandoğan ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve oyuncu eşiyle birlikte bir süre hastanede tedavi görmüştü. Eşinin hastalığı daha zor geçirdiğini söyleyen Tandoğan, takipçilerine uyarıda bulundu.
Aslı Tandoğan ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve oyuncu eşiyle birlikte bir süre hastanede tedavi görmüştü. Eşinin hastalığı daha zor geçirdiğini söyleyen Tandoğan, takipçilerine uyarıda bulundu.
İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamalarından satır başları… 2 Aralık'tan bu yana Covid tedavisi görüyorum artık son günlerim 2 günüm kaldı. Eşim Tan da Covid'e yakalandı ve 13 gün boyunca hastanede kaldı, çok zor geçirdi. Ben beş gün boyunca hastanede kaldım. Annem de aynı şekilde Covid oldu, o bize göre daha hafif şekilde atlattı.
Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyoruz. Aileden birkaç kişi daha yakalandı çünkü çok dikkat etmemize ve evde sadece altı, yedi kişi olmamıza, kimseyi kabul etmememize rağmen maalesef yakalandık. Gerçekten hiç kolay değil.
Sizden ricam 'lütfen gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin eşim Tan her gün spor yapan, yediğine içtiğine inanılmaz dikkat eden, sigara, alkol hiçbir kötü alışkanlığı olmayan birisi ve o kadar zor atlattı ki… 40 yaşında hiç beklemediğimiz bir şekilde… Nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt-üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize!