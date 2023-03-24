Aslıhan Doğan Turan'ın hırkasının fiyatı olay oldu

93 BİN TL'LİK HIRKA

Turan'ın bir çekimde giydiği mavi hırkası sosyal medyada gündem oldu. Jüri üyesi Hakan Akkaya "Ben bunun fiyatını biliyorum. 4 bin pound olması lazım" derken Turan da fiyatı doğruladı. Turan'ın 93 bin TL'lik hırkası sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.