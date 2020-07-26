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  3. 26 Temmuz 2020 23:28

Aslıhan Güner de estetik harikası çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...

Aslıhan Güner de estetik harikası çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...

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Aslıhan Güner de estetik harikası çıktı

İlayda Çevik

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Aslıhan Güner de estetik harikası çıktı

İlayda Çevik

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Aslıhan Güner de estetik harikası çıktı

İlayda Çevik

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