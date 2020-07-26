Aslıhan Güner de estetik harikası çıktı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...